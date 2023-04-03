Barcelona’ya bir şok daha! 3. Lig ekibi Bolton dava açtı...

Ekonomik olarak zor günler geçiren ve Negreira davası nedeniyle soruşturma altında olan Barcelona'dan İspanya 4. Lig ekibi Union Adarve'nin ardından İngiltere 3. Lig (Football League One) takımlarından Bolton da tazminat talebinde bulundu.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Bolton'ın eski oyuncusu Marcos Alonso'nun Chelsea'den Barcelona'ya bonservisiz transferi nedeniyle dava açtığı ifade edildi.

Haberde, Union Adarve'nin Barcelona'nın imzaladığı sözleşme detaylarına göre 103 bin Euro pay istediği kaydedildi. Bolton'ın da benzer bir talepte bulunduğu ve konuyu FIFA'ya taşıdığı aktarıldı.

Union Adarve'nin Aubameyang'ın Barcelona'dan Chelsea'ye transferinde Marcos Alonso'nun transferindeki bağlantı nedeniyle ucuza gerçekleştiği ve bu sebeple tazminat talep ettiği kaydedildi.

Marcos Alonso, 2010-2013 yılları arasında Bolton'da forma giymişti.