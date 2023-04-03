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Giriş Tarihi: 3.4.2023 11:10 Son Güncelleme: 3.4.2023 11:13

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye arka arkaya gönderme!

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye arka arkaya gönderme!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe-sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Zorlu karşılaşmadan 4-2'lik skorla galip ayrılan Kartal, maç sonrası ezeli rakibi Fenerbahçe'ye arka arkaya göndermelerde bulundu.

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya üzerinden ezeli rakibine göndermelerde bulundu.

Siyah-beyazlılar ilk olarak Ebru Gündeş'in "Akıllı ol" şarkısını paylaştı. Daha sonra "İstanbul'un Efendisi" görseli paylaşıldı.

Sosyal medyadan paylaşımlara devam eden Beşiktaş Kulübü, "Anlık Kadıköy metrosu." ifadesiyle video ile gönderme yaptı. Daha sonra "Sahura kadar buradayız." ve "Kadıköy Rutini." paylaşımları yapıldı.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisinin ardından Enner Valencia göndermesi yaptı. (sporx)

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye arka arkaya gönderme!
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