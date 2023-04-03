Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PSG taraftarları, maçlarda oruç açma arası verilmesinin yasaklanmasını pankartla protesto etti
Giriş Tarihi: 4.4.2023 00:01

PSG taraftarları, maçlarda oruç açma arası verilmesinin yasaklanmasını pankartla protesto etti

AA
PSG taraftarları, maçlarda oruç açma arası verilmesinin yasaklanmasını pankartla protesto etti

Fransa Futbol Federasyonunun (FFF), Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasaklamasına, Paris Saint-Germain (PSG) taraftarları pankartla tepki gösterdi.

Fransa Ligue 1'in lideri PSG'nin, dün Olimpik Lyon'u ağırladığı maç öncesi PSG taraftar grubu Paris Ultra Kolektifi, Müslüman futbolculara yönelik bu adımı açtıkları "Bir hurma, bir bardak su, oldu FFF'nin kabusu" yazılı pankartla protesto etti.

FFF, 30 Nisan'da Federal Hakemler Komisyonuna gönderdiği yazıda, laiklik ilkesine saygı gereği Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmemesini istemiş, aykırı davrananların ceza alabileceği uyarısında bulunmuştu.

FRANSIZ KULÜP CEZAYİR ASILLI FUTBOLCUYU ORUÇ TUTTUĞU İÇİN MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARDI

Ligue 1 takımlarından Nantes'in Cezayir asıllı defans oyuncusu Jaouen Hadjam, maç günleri de oruç tutmaya devam ettiği gerekçesiyle teknik direktör Antoine Kombouare tarafından maç kadrosundan çıkarılmıştı.

Hadjam'ın oynamadığı maçta Nantes, Reims'e karşı kaybetmişti.

İngiltere'de de ise Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı duyurulmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni 'seccade pozu' Özlem Gürses'i fena afallattı: Kılıçdaroğlu'nu bıraktı 2 isme yüklendi!
Kılıçdaroğlu’nun 'seccade' skandalında yeni perde! Bir fotoğrafta ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı ilk fotoğraf değilmiş! İşte yeni görüntü
CHP yandaşı Can Ataklı Kılıçdaroğlu'nu böyle savundu! "2 tane seccadeye benzeyen halıyı..."
TOGG'da gurur günü! İlk TOGG Başkan Erdoğan'a teslim edildi
21'inci sıradaki Togg alıcısı: Uykularımı kaçırdı
AFAD duyurdu! O illerimiz de afet bölgesi ilan edildi
Seçim ayarlı plan yine tutmadı! İşte Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü düşmanlığı ve çelişkileri
Başkan Erdoğan ve ailesine alçakça kin kustu! Selçuk Bayraktar'dan sert tepki: Bu zihniyete geçit vermemeliyiz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
PSG taraftarları, maçlarda oruç açma arası verilmesinin yasaklanmasını pankartla protesto etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA