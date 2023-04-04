Fiorentina’da oruç dayanışması

İtalya Serie A'da peş peşe aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Fiorentina, önceki gün İnter'i de deplasmanda mağlup ederek serisini 5 maça çıkardı. Karşılaşmaya ise muhteşem bir dayanışma örneği damga vurdu. Serie A'da oruç tutan futbolcular için iftar arası verilmemesi nedeniyle İtalyan oyuncu Luca Ranieri duruma el koydu. 23 yaşındaki sol bek, Faslı takım arkadaşı Sofyan Amrabat'ın orucunu açabilmesi için müsabakanın sonlarına doğru sakatlık numarası yapıp kendini yere bıraktı. Ardından Amrabat, muz ve su ile iftarını yaptı. Daha sonra Ranieri yerden kalktı ve maç devam etti. Kazanan 1-0'lık skorla Fiorentina oldu.