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Giriş Tarihi: 4.4.2023 13:00

Manchester United, Luke Shaw'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı

Manchester United, Luke Shaw’un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sol beki Luke Shaw'un sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sol beki Luke Shaw'un sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester United, Luke Shaw'ın kulüpteki kalış süresini 30 Haziran 2027'ye kadar uzatacak yeni bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyar." ifadeleri kullanıldı.

Southampton altyapısından yetişen 27 yaşındaki İngiliz futbolcu, 2014'te 37,5 milyon avroya transfer olduğu Manchester United'ın formasını 249 kez giydi. Shaw, İngiltere Milli Takımı'nda ise 29 maçta görev aldı.

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Manchester United, Luke Shaw'un sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı
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