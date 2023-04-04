Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor! Trabzonspor’un rakibi Ankaragücü

İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'daki maç 1-1 sona berabere bitmişti. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip yarı finalde adını çeyrek finalde Galatasaray-Medipol Başakşehir galibiyle karşılaşacak.

23 YILLIK YARI FİNAL HASRETİ

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 23 yıl sonra yarı final çıkmak istiyor. Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonunda kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, uzun süredir bu kulvarda yarı finale kalamıyor.

Son olarak 1999-2000 sezonunda yarı final oynayan ve 16 Şubat 2000 tarihinde Galatasaray'a elenen MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u eleyip 23 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırmaya çalışacak.