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Giriş Tarihi: 4.4.2023

Süper Lig’e dönüyor!

ÇAĞDAŞ HALICI
Süper Lig’e dönüyor!
ESKI milli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda 1. Ligi'nde mücadele eden Fortuna Sittard ile yollarını ayırdı. 37 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından, "Değerli Fortuna Sittard ailesi ve güzel taraftarları, sizin için oynamak büyük bir mutluluktu. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Hollanda ekibi ile 2 yıl oyuncu, 3 yıl ise antrenör olarak kontrat imzalayan Burak Yılmaz'ın bu vedası sonrasında Süper Lig'e dönüş iddiaları da güçlendi. Deneyimli futbolcunun Beşiktaş teknik heyetine katılma ihtimali gündeme gelirken oyuncu ise konuyla ilgili açıklama henüz yapmadı.

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