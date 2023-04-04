Süper Lig’e dönüyor!

ESKI milli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda 1. Ligi'nde mücadele eden Fortuna Sittard ile yollarını ayırdı. 37 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından, "DeğerliFortunaSittard ailesive güzeltaraftarları,siziniçin oynamakbüyükbir mutluluktu.Herşey içinteşekkürler" ifadelerini kullandı. Hollanda ekibi ile 2 yıl oyuncu, 3 yıl ise antrenör olarak kontrat imzalayan Burak Yılmaz'ın bu vedası sonrasında Süper Lig'e dönüş iddiaları da güçlendi. Deneyimli futbolcununBeşiktaş teknik heyetinekatılma ihtimali gündemegelirken oyuncu ise konuylailgili açıklama henüz yapmadı.