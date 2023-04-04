Süper Lig’e dönüyor!

ESKI milli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda 1. Ligi'nde mücadele eden Fortuna Sittard ile yollarını ayırdı. 37 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından,ifadelerini kullandı. Hollanda ekibi ile 2 yıl oyuncu, 3 yıl ise antrenör olarak kontrat imzalayan Burak Yılmaz'ın bu vedası sonrasında Süper Lig'e dönüş iddiaları da güçlendi.