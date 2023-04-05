Fenerbahçe ile Kayserispor kupada 14. randevuda

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşacak. Çeyrek final müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Fenerbahçe - Kayserispor eşleşmesinin kazananı yarı finalde Sivasspor ile mücadele edecek.Fenerbahçe ile Kayserispor bu sezon Süper Lig'de iki kez karşılaşırken, Fenerbahçe 2-0 ve 2-1'lik skorlarla sahadan 3 puanla ayrıldı.Fenerbahçe ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 13 kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 7 kez galip geldi. Kanarya bu galibiyetlerden birini penaltılarla kazandı. Rekabette 3 maç berabere tamamlanırken, sarı-kırmızılılar da 3 müsabakayı kazandı.İki takım arasında Türkiye Kupası'nda oynanan maçlarda Fenerbahçe 6 kez tur atlayan taraf olurken, Kayserispor ise 1 kez rakibi elemeyi başardı. Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılılar ayrıca kupada iki kez de grup aşamasında birlikte yer aldı. Gruplarda oynanan 3 maçta, Kayseri 1 galibiyet alırken, 2 mücadele de berabere sona erdi.Kayseri temsilcisi, geçtiğimiz sezon son 16 turunda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla eleyerek bir üst tura yükseldi.Fenerbahçe, bu sezon Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, daha sonra son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 2-1 eleyerek çeyrek finale yükseldi. Kupaya 3. turdan dahil olan Kayserispor ise Iğdır FK'yı 2-1 ile geçerken, 4. turda Sivas Belediyespor'u 1-0, 5. turda Gençlerbirliği'ni 2-0 ve son 16 turunda da Antalyaspor'u uzatmalarda 2-0'lık skorla eleyerek çeyrek finale çıktı.Fenerbahçe, Kayserispor ile rekabetteki en farklı skoru 2005 yılında 7-0'lık skorla elde etti. Sarı-lacivertliler, iki kez 5-0, bir kez de 5-1'lik skorla rakibini mağlup ederken, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Kadıköy'de oynanan maçlarda 3-3'lük skor yaşandı. Sarı-kırmızılılar ise sarı-lacivertlileri, iki defa 4-1 mağlup ederek rakibine karşı en farklı skorları aldı.Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler 7, sarı-kırmızılılar da 1 kez sahadan galip ayrıldı. 2 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Kayserispor da 6 kez gol sevinci yaşadı.Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.