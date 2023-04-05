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Giriş Tarihi: 5.4.2023 10:11

Leon ile Club America maçında hakem skandalı! Hakem oyuncuya tekme attı...

Meksika Ligi'nde oynanan Leon ile Club America maçında skandal bir olay yaşandı. Maçı yöneten hakem Fernando Hernandez, Leon forması giyen Lucas Romero'nun kasık bölgesine tekme attı. Tekmenin ardından Romero acı içerisinde yerde kaldı.

Meksika'da Leon ile Club America arasında oynanan karşılaşmada skandal bir olay meydana geldi. Mücadelenin hakeminin futbolcuya yaptığı hareket gündeme oturdu.

MAÇA DAMGASINI VURDU
The Sun'da yer alan habere göre Meksika'da Leon ile Club America arasında oynanan maça hakem Fernando Hernandez'in skandal hareketi damgasını vurdu.

İki ekip arasında yaşanan pozisyon sonrası takım arkadaşı Jaine Barreiro'nun sarı kart görmesine sinirlenen Leon'un yıldız futbolcusu Lucas Romero, maçın hakemi Fernando Hernandez'e yoğun itirazlarda bulunmaya başladı.

HAKEMDEN SKANDAL HAREKET
İtirazlar sonrası sinirlerine hakim olamayan Fernando Hernandez, Lucas Romero'nun kasık bölgesine tekme attı. Tekmenin ardından Romero acı içerisinde yerde kaldı.

KAVGA ÇIKTI
Bu gerilim ardından iki takım arasında kavga çıkarken oyun 10 dakika durdu ve 6 futbolcuya sarı kart çıktı. Tartışma nedeniyle iki takımın teknik direktörleri de oyundan ihraç edildi.

HAKEME 12 MAÇ CEZA
Ligin disiplin kurulu skandal olayı inceledi ve sonuç olarak hakeme 12 maç men cezası verdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Maçın orta hakemi Fernando Hernandez Gomez, bir oyuncuya şiddet uyguladığı için Disiplin Kurulu tarafından 12 maç uzaklaştırma cezasına çarptırıldı."

Her iki takım da CONCACAF Şampiyonlar Ligi elemeleri için mücadele ederken maç 2-2 berabere bitti.

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Leon ile Club America maçında hakem skandalı! Hakem oyuncuya tekme attı...
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