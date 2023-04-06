İspanyollar zirvede

La Liga hakemleri, yıllık 250 bin Euro kazançlarıyla Avrupa’nın 1 numarası oldu. Süper Lig’de ise bir hakemin ortalama kazancı 710 bin TLc ivarında
Hakemlerin kazançları hatırı sayılır bir noktaya ulaştı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig araştırmasında ilginç rakamlar ortaya çıktı. İspanya La Liga hakemleri, ayda 12 bin 500Euro maaş, yönettikleri her maç için 4 bin200 Euro alırken, VAR'ın başındakiler ise 2 bin 100 Euro kazanıyor. Ortalama 20 maçyönettikleri hesabakatıldığında yılda250 bin Euro'yu ceplerine koyuyorlar.
AYLIK MAAŞ 26 BİN TL
Türkiye Süper Ligi'nde ise orta hakemlerin 26 bin TL, VAR'ın 20 bin TL aylık maaşı var. Maç başına 20 bin TL'ye düdük çalınırken, VAR da 10bin TL'yi cebine koyuyor. Bir hakemin ortalama kazancı 710 bin TL'ye denk geliyor.