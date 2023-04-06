İspanyollar zirvede

Hakemlerin kazançları hatırı sayılır bir noktaya ulaştı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig araştırmasında ilginç rakamlar ortaya çıktı. İspanya La Liga hakemleri,maaş, yönettikleri her maç içinalırken, VAR'ın başındakiler ise 2 bin 100 Euro kazanıyor. Ortalama'yu ceplerine koyuyorlar.Türkiye Süper Ligi'nde ise orta hakemlerinVAR'ınaylık maaşı var. Maç başına'ye düdük çalınırken, VAR da'yi cebine koyuyor. Bir hakemin ortalama kazancı 710 bin TL'ye denk geliyor.