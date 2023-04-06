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Giriş Tarihi: 6.4.2023 13:29 Son Güncelleme: 6.4.2023 13:31

Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan Lale Orta paylaşımı!

Okan Buruk’un eşi Nihan Buruk’tan Lale Orta paylaşımı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, ligde 7-0 mağlup ettiği Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu ve kupadan elendi. Maçtan sonra MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet eden Galatasaray hakem kararlarına tepki gösterdi. Maçın ardından Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, sosyal medya hesabından Lale Orta paylaşımı yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Dün oynanan maçta Galatasaray, ligde 7-0 yendiği Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu ve kupaya çeyrek finalde veda etti. Yarı finale çıkan Başakşehir'in gollerini Sysz (2) ve Aleksic kaydederken, G.Saray'ın gollerini Kaan Ayhan ve Icardi kaydetti.

G.SARAY'DAN TEPKİ PAYLAŞIMI

Maçta verilen kararlara tepki gösteren Galatasaray, son düdükten sonra sosyal medya hesabından Lale Orta'yı istifaya davet etti.

Lale Orta'ya yönelik bir tepki de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan geldi. Nihan Buruk, sosyal medya hesabından "Süper Lig Lale Orta Sezonu" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan Lale Orta paylaşımı!
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