Okan Buruk’un eşi Nihan Buruk’tan Lale Orta paylaşımı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Dün oynanan maçta Galatasaray, ligde 7-0 yendiği Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu ve kupaya çeyrek finalde veda etti. Yarı finale çıkan Başakşehir'in gollerini Sysz (2) ve Aleksic kaydederken, G.Saray'ın gollerini Kaan Ayhan ve Icardi kaydetti.