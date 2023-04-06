Okan Buruk’un eşi Nihan Buruk’tan Lale Orta paylaşımı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Dün oynanan maçta Galatasaray, ligde 7-0 yendiği Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu ve kupaya çeyrek finalde veda etti. Yarı finale çıkan Başakşehir'in gollerini Sysz (2) ve Aleksic kaydederken, G.Saray'ın gollerini Kaan Ayhan ve Icardi kaydetti.
G.SARAY'DAN TEPKİ PAYLAŞIMI
Maçta verilen kararlara tepki gösteren Galatasaray, son düdükten sonra sosyal medya hesabından Lale Orta'yı istifaya davet etti.
Lale Orta'ya yönelik bir tepki de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan geldi. Nihan Buruk, sosyal medya hesabından "Süper Lig Lale Orta Sezonu" şeklinde bir paylaşımda bulundu.