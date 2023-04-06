Son dakika transfer haberleri: El Shaarawy’den Beşiktaş’a kötü haber





Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transfer olmasının ardından daha fazla forma şansı bulmaya başlayan Stephan El Shaarawy, performansıyla dikkat çekiyor. Yükselen grafiğiyle takımın en çok katkı veren isimlerinden olan yıldız oyuncu, formuyla teknik direktör Jose Mourinho'yu ikna etti.