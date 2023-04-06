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Giriş Tarihi: 6.4.2023 13:34

Son dakika transfer haberleri: El Shaarawy'den Beşiktaş'a kötü haber

Son dakika transfer haberleri: El Shaarawy’den Beşiktaş’a kötü haber

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a Roma'nın yıldızı Stephan El Shaarawy'den kötü haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Stephan El Shaarawy'nin son durumu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın kanat adayları arasında öncelik verdiği yıldız oyuncudan kötü haber geldi.



Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transfer olmasının ardından daha fazla forma şansı bulmaya başlayan Stephan El Shaarawy, performansıyla dikkat çekiyor. Yükselen grafiğiyle takımın en çok katkı veren isimlerinden olan yıldız oyuncu, formuyla teknik direktör Jose Mourinho'yu ikna etti.

SÖZLEŞME YENİLİYOR
Çizme basınında yer alan haberde; El Shaarawy'nin Roma ile sözleşme yenilemeye yakın olduğu iddia edildi. Roma'da mutlu olan ve kontratını uzatmak isteyen yıldız oyuncunun maaşında indirime gitmeye hazır olduğu kaydedildi.

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Son dakika transfer haberleri: El Shaarawy'den Beşiktaş'a kötü haber
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