Trabzon’da rota Yalçın’a döndü

Çalışan teknik adam olmaları nedeniyle Montella ve Çağdaş Atan için sezon sonunu beklemeyi planlayan bordo-mavililer, kupa şokunun ardından fikir değiştirdi. Listenin başına alınan Yalçın’la görüşmeler başlıyor
Trabzonspor'un kupada Ankaragücü'ne elenişin ardından Orhan Ak istifa edince yeni yönetimin bir numaralı gündem maddesi teknik direktör oldu. Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, aktif olarak görev yapmaları nedeniyle VincenzoMontella (Adana Demirspor) veÇağdaş Atan'la (Kayserispor) görüşmek için sezon sonunu bekleme kararı almıştı. Ancak bordomavililerinligden sonra kupayada havlu atmasının ardındanfikirler değişti. Takımın bir an önce toparlaması ve kalan sürede bir reaksiyon göstermesi adına Sergen Yalçın ismi ön plana çıktı.
KASIMPAŞA MAÇINDA DERELİOĞLU KULÜBEDE
9 Aralık 2021 tarihinde Beşiktaş teknik direktörlüğünden ayrılan ve o dönemden itibaren takım çalıştırmayan Sergen Yalçın ile kısa süre içerisinde temasların resmi olarak başlaması bekleniyor. Görüşmelerin uzamaihtimali nedeniyle Trabzonspor'u hafta sonundaKasımpaşa ile deplasmanda oynanacakmaça İhsan Gündüz Derelioğlu çıkaracak. Sergen Yalçın cephesinden henüz bordo- mavililer tarafından temas kurulmadığı bilgisi gelirken, 50 yaşındaki deneyimli hocanın Trabzonspor'a sıcak baktığı öğrenildi.
BİR GÖRÜŞ
Ulaş ÖZDEMİR
Camiaya heyecan getirir ama...
TRABZONSPOR'UN bu sezon saha içerisinde yaşadığı sorunlar oyuncu odaklı mı, oyun odaklı mı? Bu iki sorunun cevabını verebilmemiz için öncelikle oyunu görmemiz gerekiyordu fakat olmadı! Geçen sezonun son 8 haftasından bugüne oluşturulamayan oyun kurgusu futbolculara dair yorum yaptırtacak karşılığı tam anlamıyla sağlamıyor. Abdullah Avcı'nın gidişi, Orhan Ak'ın gelişi ve gidişi! Bugün ise Sergen Yalçın'ın adaylar arasında yer alması. Sergen Yalçın şu anda umutsuzluğa kapılan camiaya heyecan katar, anlayış oturtur, bir oyun da oluşturur. Hatta gelecek sezonu da planlar. Ama sezonları planlayabilir mi? Eğer yönetiminakademi planlamasınıkabul eder, üreterek yarışacak organizasyonunu da sağlıklı işletir ise sezonu değil sezonları da kurtarır.
DEPLASMANDA SEZONU BIRAKTI! Trabzonspor için yaşanılan olumsuzluklarda deplasmanda alınan kötü sonuçların da etkisi büyük oldu. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplam 19 deplasmankarşılaşmasındansadece biri hükmenolmak üzere 5maç kazanabildi. Son olarak Ankaragücü'ne de kupa maçında dış sahada mağlup olan Trabzonspor, geçtiğimiz sezonki performansının çok uzağında kaldı.