Trabzon’da rota Yalçın’a döndü

Trabzonspor'un kupada Ankaragücü'ne elenişin ardından Orhan Ak istifa edince yeni yönetimin bir numaralı gündem maddesi teknik direktör oldu. Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, aktif olarak görev yapmaları nedeniylegörüşmek için sezon sonunu bekleme kararı almıştı.Takımın bir an önce toparlaması ve kalan sürede bir reaksiyon göstermesi adına Sergen Yalçın ismi ön plana çıktı.9 Aralık 2021 tarihinde Beşiktaş teknik direktörlüğünden ayrılan ve o dönemden itibaren takım çalıştırmayan Sergen Yalçın ile kısa süre içerisinde temasların resmi olarak başlaması bekleniyor.Sergen Yalçın cephesinden henüz bordo- mavililer tarafından temas kurulmadığı bilgisi gelirken, 50 yaşındaki deneyimli hocanın Trabzonspor'a sıcak baktığı öğrenildi.Ulaş ÖZDEMİRCamiaya heyecan getirir ama...TRABZONSPOR'UN bu sezon saha içerisinde yaşadığı sorunlar oyuncu odaklı mı, oyun odaklı mı? Bu iki sorunun cevabını verebilmemiz için öncelikle oyunu görmemiz gerekiyordu fakat olmadı! Geçen sezonun son 8 haftasından bugüne oluşturulamayan oyun kurgusu futbolculara dair yorum yaptırtacak karşılığı tam anlamıyla sağlamıyor. Abdullah Avcı'nın gidişi, Orhan Ak'ın gelişi ve gidişi! Bugün ise Sergen Yalçın'ın adaylar arasında yer alması. Sergen Yalçın şu anda umutsuzluğa kapılan camiaya heyecan katar, anlayış oturtur, bir oyun da oluşturur. Hatta gelecek sezonu da planlar. Ama sezonları planlayabilir mi?üreterek yarışacak organizasyonunu da sağlıklı işletir ise sezonu değil sezonları da kurtarır.rabzonspor için yaşanılan olumsuzluklarda deplasmanda alınan kötü sonuçların da etkisi büyük oldu. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı toplamSon olarak Ankaragücü'ne de kupa maçında dış sahada mağlup olan Trabzonspor, geçtiğimiz sezonki performansının çok uzağında kaldı.