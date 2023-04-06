Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. sıraya çıktı

FIFA tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasında Türkiye, 1465,7 puanla 43'üncülüğe yerleşti. 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirveyi Brezilya'dan aldığı listede, Fransa da ikinci sıranın sahibi oldu. Arjantin yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez birinci basamağa yükseldi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Temmuz 2023'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle: