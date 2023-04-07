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Giriş Tarihi: 7.4.2023 10:35 Son Güncelleme: 7.4.2023 11:02

Bundesliga'da ırkçılık skandalı! Dortmunt taraftarlarından Henrichs'e çirkin saldırı...

Bundesliga’da ırkçılık skandalı! Dortmunt taraftarlarından Henrichs’e çirkin saldırı...

Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Alman futbolcu Benjamin Henrichs, sosyal medyada çirkin bir saldırıya uğradı.

Almanya ekiplerinden RB Leipzig'in Alman savunmacısı Benjamin Henrichs, Borussia Dortmund taraftarlı tarafından ırkçı saldırıya uğradı.

Almanya Kupası çeyrek finalinde Dortmund'u 2-0 yendikleri maçın ardından sosyal medyadan ırkçı mesajlar aldığını söyleyen Henrichs, "İsteyen herkesin ırkçı düşüncelerini rahatça paylaşabileceği bir toplulukta yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Bazı taraftarların, Alman oyuncunun sakatlık yaşaması için dileklerde bulunulan paylaşımlarda bulunduğu da belirtildi.

DESTEK YAĞDI
26 yaşındaki Henrichs'in yaşadığı ırkçı saldırıların ardından RB Leipzig, Almanya Futbol Federasyonu, Bayern Münih ve Bayer Leverkusen'den destek mesajları geldi. (sporx)

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Bundesliga'da ırkçılık skandalı! Dortmunt taraftarlarından Henrichs'e çirkin saldırı...
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