Bundesliga’da ırkçılık skandalı! Dortmunt taraftarlarından Henrichs’e çirkin saldırı...

Almanya ekiplerinden RB Leipzig'in Alman savunmacısı Benjamin Henrichs, Borussia Dortmund taraftarlı tarafından ırkçı saldırıya uğradı.

Almanya Kupası çeyrek finalinde Dortmund'u 2-0 yendikleri maçın ardından sosyal medyadan ırkçı mesajlar aldığını söyleyen Henrichs, "İsteyen herkesin ırkçı düşüncelerini rahatça paylaşabileceği bir toplulukta yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Bazı taraftarların, Alman oyuncunun sakatlık yaşaması için dileklerde bulunulan paylaşımlarda bulunduğu da belirtildi.

DESTEK YAĞDI

26 yaşındaki Henrichs'in yaşadığı ırkçı saldırıların ardından RB Leipzig, Almanya Futbol Federasyonu, Bayern Münih ve Bayer Leverkusen'den destek mesajları geldi. (sporx)