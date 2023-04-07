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Giriş Tarihi: 7.4.2023 23:12

Serie A'da lider Napoli, Lecce deplasmanında kazandı

AA
Serie A’da lider Napoli, Lecce deplasmanında kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında lider Napoli, deplasmanda Lecce'yi 2-1 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında lider Napoli, deplasmanda Lecce'yi 2-1 yendi.

Via del Mare Stadı'nda oynanan karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada Giovanni Di Lorenzo ve 64. dakikada Antonino Gallo kendi kalesine attı. Lecce'nin golü, 52. dakikada Federico Di Francesco'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 74 yapan Napoli, bir maç eksiği bulunan en yakın rakibi Lazio'nun 19 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste 6. yenilgisini yaşayan Lecce ise 27 puanla 16. sırada kaldı.

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Serie A'da lider Napoli, Lecce deplasmanında kazandı
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