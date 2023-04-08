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Giriş Tarihi: 8.4.2023 13:30

1. Lig ekibi Tuzlaspor satılıyor! Başkan rakamı bile açıkladı...

1. Lig ekibi Tuzlaspor satılıyor! Başkan rakamı bile açıkladı...

1. Lig ekibi Tuzlaspor'un başkanı Recep Doğrul, kulübün geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kulübü devredebileceklerini belirten Doğrul, "Ciddi bir alıcı olursa masaya oturabiliriz. Görüştüğümüz birkaç talip oldu ama iş ciddiye binmedi. Şu anda net kafamızda belirlediğimiz bir ücret yok ancak 8-10 milyon euro bandında bir ücrete bu iş biter diye düşünüyorum. Kulübümüzün borcu yok." ifadelerini kullandı.

1. Lig'in 31. haftasında Tuzlaspor, sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. İstanbul ekibinin başkanı Recep Doğrul ise kulübün geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"8-10 MİLYON EURO BANDINDA BİR ÜCRETE BU İŞ BİTER"
Radyospor'a konuşan Doğrul, "Tuzlaspor'u devretmek gibi bir niyetimiz var. Ciddi bir alıcı olursa masaya oturabiliriz. Görüştüğümüz birkaç talip oldu ama iş ciddiye binmedi. Şu anda net kafamızda belirlediğimiz bir ücret yok ancak 8-10 milyon euro bandında bir ücrete bu iş biter diye düşünüyorum. Kulübümüzün borcu yok.

"GEREKLİ SÖZLERİ ALDIK"
Tesis ve stadyum konusunda gerekli sözleri aldık. Tuzlaspor'u devrettikten sonra şirketimiz bünyesine ait Diyarbekirspor'a konsantre olacağız." dedi.

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1. Lig ekibi Tuzlaspor satılıyor! Başkan rakamı bile açıkladı...
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