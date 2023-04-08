Beşiktaş’ta Dele Alli krizi! İngiltere’ye gitme kararı aldı...

Bu sezon Beşiktaş'ta istenilen performansı gösteremeyen Dele Alli ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Tedavi için İngiltere'ye gitmek isteyen Dele Alli'ye teknik direktör Şenol Güneş ve Beşiktaş yönetimi izin verdi.

YENİ GELİŞMELER VAR!

Siyah-beyazlıların sezon başında Everton'dan kiraladığı 26 yaşındaki İngiliz futbolcu, kısa bir süre önce İngiltere'ye gitti ve ülkesinden geç döndüğü için Şenol Güneş'in tepkisini çekti. Dele Alli ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

İNGİLTERE'DE TEDAVİ OLACAK

Sakatlığı ortaya çıkan Dele Alli'nin adalesinde yırtık olduğu açıklandı. Tedavi için İngiltere'ye gitmek isteyen Dele Alli'ye teknik direktör Şenol Güneş ve Beşiktaş yönetimi izin verdi.

GERİ DÖNECEK Mİ?

Beşiktaş'ın 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Dele Alli, 17 resmi maçta 869 sahada kaldı ve 3 gol kaydetti. Peformansı beğenilmeyen ve opsiyonunun kullanılması düşünülmeyen İngiliz futbolcunun, sezon bitmeden Beşiktaş'a geri dönüp dönmeyeceği henüz netleşmedi.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEDİ?

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kısa bir süre önce İngiliz futbolcuyla ilgili olarak "Dele Alli'nin sakatlığı düzelsin, sonra bakacağız. Kalmak istiyorsa, kalsın. Gitmek istiyorsa, gitsin ama şartlar ekonomik olarak iyi olsun." ifadelerini kullandı.

EVERTON'IN KARARI NE?

Everton'da menajerlik görevine getirilen Sean Dyche, Dele Alli ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde "Uluslararası tatile kadar bekleyeceğim, çünkü haberler onun Beşiktaş'ta yer almayacağını gösteriyor. Artık yaz aylarında, hepimiz tekrar bir araya geldiğimizde, bekleyip görmemiz ve bir şeyler değerlendirmemiz gerekecek. Çünkü Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar sözleşmesi olduğundan oldukça eminim, bu yüzden o tercihi seçeceğiz" açıklamasını yaptı.