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Giriş Tarihi: 8.4.2023 11:38 Son Güncelleme: 8.4.2023 11:43

Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya Mısır'dan talip! Al Ahly...

Beşiktaş’ta Jackson Muleka’ya Mısır’dan talip! Al Ahly...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Jackson Muleka ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Jackson Muleka ile Mısır ekibi Al Ahly yakından ilgilendiği ifade edildi.

Beşiktaş, Muleka'yı, bu sezon başında Belçika ekiplerinden Standard Liege'e 3.35 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği oyuncuya Al-Ahly'nin talip olduğu öğrenildi. Arap basınında çıkan haberlere göre; Al-Ahly, gelecek sezon planlamasında Beşiktaş'ın forveti Jackson Muleka'ya yer verdi. Mısır ekibi, 23 yaşındaki yetenekli futbolcuyu transfer etmek için yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK
Mısır basınında yer alan haberde, Al-Ahly'nin Muleka için 3 milyon euroluk bir teklif yapacağı bildirildi. Haberin devamında şu detaylara yer verildi: "Al-Ahly'den alınan bilgilere göre teknik direktör Marcel Koller, oyuncuya olan bağlılığını gösterdi. Takımın hücum hattındaki Hussein ve Sharif'in performanslarının düşük olması, Muleka transferini daha önemli hale getiriyor. Kulüp Başkanı Al-Khatib, Muleka'nın transferinin mümkün olan en kısa sürede bitirilebilmesi için talimatlarını verdi. Oyuncu için Türk kulübüne 3 milyon euro teklif edilecek."

HÜCUMDA TEK ADAY JACKSON
Muleka için teklif yapacak olan Al-Ahly'nin, Galatasaray'ın futbolcusu olarak Nantes'te forma giyen Mohamed'i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Bir kulüp yöneticisi, "Al-Ahly Online"a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu: "Al-Ahly'nin Mostafa Mohamed ile sözleşme imzalama düşüncesi yok. Şu anda masadaki tek forvet; Muleka." Takıma güçlü bir forvet kazandırmak isteyen yönetici, Muleka olmazsa başka yolların deneneceğini vurguladı.

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Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya Mısır'dan talip! Al Ahly...
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