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Giriş Tarihi: 8.4.2023 11:29

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın alternatifi bulundu! Alexander Sörloth...

Fenerbahçe’de Enner Valencia’nın alternatifi bulundu! Alexander Sörloth...

Spor Toto Süper Lig'de maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Enner Valencia ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yönetim, Internacional ile anlaştığı konuşulan Ekvadorlu golcünün yerine bir dönem Trabzonspor forması da giyen ve kiralık olarak Real Sociedad'da oynayan Alexander Sörloth'u takıma kazandırmayı amaçlıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları..

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer döneminde birçok takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerde gözler golcü transferine çevrildi. Son iki maçta taraftarın ıslıkladığı Enner Valencia, Fenerbahçe'de artık yol ayrımına geldi.

Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 33 yaşındaki Ekvadorlu futbolcunun Brezilya ekibi Internacional ile anlaştığı ileri sürülüyor.

Gerek bu iddialar, gerekse Valencia'nın kritik maçlardaki etkisizliği yönetimi de harekete geçirdi. Valencia'nın yerine Sörloth düşünülüyor.

Sociedad'da kiralık oynayan, bonservisi Leipzig'de olan Sörloth için teklif hazırlanıyor. (fotoMaç)

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Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın alternatifi bulundu! Alexander Sörloth...
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