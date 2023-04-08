Fenerbahçe’de Enner Valencia’nın alternatifi bulundu! Alexander Sörloth...

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer döneminde birçok takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerde gözler golcü transferine çevrildi. Son iki maçta taraftarın ıslıkladığı Enner Valencia, Fenerbahçe'de artık yol ayrımına geldi.

Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 33 yaşındaki Ekvadorlu futbolcunun Brezilya ekibi Internacional ile anlaştığı ileri sürülüyor.

Gerek bu iddialar, gerekse Valencia'nın kritik maçlardaki etkisizliği yönetimi de harekete geçirdi. Valencia'nın yerine Sörloth düşünülüyor.

Sociedad'da kiralık oynayan, bonservisi Leipzig'de olan Sörloth için teklif hazırlanıyor. (fotoMaç)