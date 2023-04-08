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Giriş Tarihi: 8.4.2023 16:41 Son Güncelleme: 8.4.2023 16:43

Manchester United, Everton'ı 2-0 mağlup etti

AA
Manchester United, Everton’ı 2-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk ettiği Everton'ı 2-0 yendi.

Ligde 30. haftanın açılış karşılaşmasında, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma kotası için mücadele eden Manchester United, kümede kalmayı hedefleyen Everton'ı Old Trafford Stadı'nda ağırladı. Manchester ekibi, 36. dakikada Scott McTominay ve 71. dakikada Anthony Martial'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin yıldız oyuncusu Marcus Rashford, sakatlanarak 81. dakikada yerini Hollandalı Wout Weghorst'a bıraktı.

Bu sonuçla puanını 56'ya çıkaran Manchester United, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. 27 puanlı Everton ise maç fazlasıyla 16. sırada kaldı.

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Manchester United, Everton'ı 2-0 mağlup etti
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