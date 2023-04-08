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Giriş Tarihi: 8.4.2023 23:30

Premier Lig'de Manchester City, Southampton'ı 4 golle geçti

AA
Premier Lig’de Manchester City, Southampton’ı 4 golle geçti

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Southampton'ı 4-1 yendi.

Premier Lig'in 30. haftasında Southampton, St. Mary's Stadı'nda Manchester City'yi konuk etti.

Konuk takım, Erling Haaland'ın 45 ve 68, Jack Grealish'in 58, Julian Alvarez'in 75. dakikada penaltıdan attığı gollerle 4-1 galip geldi. Southampton'ın tek golünü, 72. dakikada Sekou Mara attı. Manchester City'deki ilk sezonunda üstün performansını sürdüren Norveçli futbolcu Haaland, bu sezon 27 maçta 30 gole ulaştı. Manchester ekibinin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne ise Premier Lig'deki 100. asistini kaydetti.

Üst üste 5. galibiyetini alarak puanını 67 yapan lig ikincisi Manchester City, lider Arsenal ile arasındaki farkı 5 puana indirdi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan lig sonuncusu Southampton ise 23 puanda kaldı.

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Premier Lig'de Manchester City, Southampton'ı 4 golle geçti
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