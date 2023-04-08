Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid evinde Villarreal'e yenildi
Giriş Tarihi: 9.4.2023 01:07

Real Madrid evinde Villarreal'e yenildi

AA
Real Madrid evinde Villarreal’e yenildi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Villarrea'e 3-2 mağlup oldu.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Villarrea'e 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın 15. dakikasında Pau Torres'in kendi kalesine attığı golle Real Madrid 1-0 öne geçti.

Villarreal 35. dakikada Samuel Chukwueze'nin golüyle beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının hemen başında Vinicius (Dk. 48) ile rakip ağları havalandıran Real Madrid, bu avantajını koruyamadı.

Jose Luis Morales'in 71. dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan Villarreal, 80. dakikada Chukwueze ile öne geçerek, zorlu Madrid deplasmanından 3 puan almayı başardı.

Ligde 5. yenilgisin alan ve 59 puanda kalan Real Madrid, bir maç eksiği olan lider Barcelona'nın 12 puan gerisinde ikinci sırada kaldı.

Barcelona, 10 Nisan'da sahasında Girona'ya karşı oynayacak.

Villarreal ise 47 puanla 5.liğe yükseldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'oylarımız baraj altı' itirafı: Adaylıktan çekildi! "Yine başa mı döndük?"
CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu, partiye öldürücü darbeyi vurdu
YSK'da kura çekimi yapıldı! İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu...
İYİ Parti'de şok istifa: Milletvekilliği için önce belediye başkanlığından ayrıldı sonra...
Eski ve yeni Yusufeli aynı karede! “Yukarıda hayallerimiz, aşağıda hatıralarımız var”
CHP'nin fonladığı grafiker Mahir Akkoyun Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Etiket provokasyonunda ABD detayı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ODTÜ’deki skandal sınav kararına soruşturma: Başörtülü öğrencilere '28 Şubat' uygulaması!
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Kilis'te 9 yaşındaki Gina’nın ölümünde yeni gelişme! 2 kişi tutuklandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid evinde Villarreal'e yenildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA