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Giriş Tarihi: 8.4.2023 19:26 Son Güncelleme: 8.4.2023 19:27

Son dakika haberi: Trabzonspor Kasımpaşa'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor Kasımpaşa’ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Karadeniz temsilcisi 3 puan ile şampiyonluk yarışına tutunmak isterken, Kasımpaşa galibiyet ile üst sıraları hedefliyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Kasımpaşa: Günay, Yasin, Djilobodji, Tarkan, Fabiano, Malsa, Eysseric, Hajradinovic, Mounir, Mustafa, Fall

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Denswil, Hüseyin, Larsen, Bakasetas, Siopis, Doğucan, Markovic, Abdülkadir, Gomez

Bu sezon aldığı sonuçlarla istikrarsız bir performans ortaya koyan ve 3 kez teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 29 puanla 11. sırada girdi.

Kasımpaşa, 2022-2023'te yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçına çıkacak. Özdeş, lacivert-beyazlı ekipte 2016-2018 ve 2019 yıllarında da görev yapmıştı.

Süper Lig'de oynadığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan son şampiyon Trabzonspor ise 44 puanla 5. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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Son dakika haberi: Trabzonspor Kasımpaşa'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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