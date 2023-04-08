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Giriş Tarihi: 8.4.2023

Zor günlerde baba şefkatibaba

Zor günlerde baba şefkatibaba

68 yaşındaki Jorge Jesus, bir kez daha oyuncularının arkasında durdu ve taraftara karşı yıldızlarına kalkan oldu

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, geldiği günden bu yana oyuncularına sahip çıkmaya devam ediyor. Altay Bayındır'ın taraftardan tepki gördüğü dönemde "Onu ıslıklamak, beni ıslıklamaktır" diyen Portekizli çalıştırıcı, sezon içinde de birçok kez futbolcularını herkese karşı korudu. 68 yaşındaki teknik adam, Kayseri maçında bir defa daha bu duruşu ile öne çıktı. İrfan Can Kahveci'ye yönelik protestolar ve verdiği röportaj nedeniyle Arao'ya olan tepkileri bertaraf eden kurt hoca, maçın ardından da taraftarla oyuncuların arasını sıcak tutmak için karşılıklı alkış yaptırarak camiayı kenetledi. Hocalığının yanı sıra bir baba şefkatiyle takımını kucakladı.

İSAK VURAL HAMMARBY'YE KİRALANDI
Fenerbahçe'nin genç ismi İsak Vural, İsveç ekibi Hammarby ile anlaştı. Bu kulübün altyapısından yetişen ve ardından Benfica'nın U15 takımına geçen orta saha oyuncusu, sonrasında ise 1 Temmuz 2022'de F.Bahçe'ye imza attı. 2025 sezonunun sonuna kadar kontratı bulunan futbolcu, Hammarby'ye kiralık olarak gönderilirken gelişim göstermesi ve daha çok forma giymesi adına bu kararın alındığı öğrenildi.

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Zor günlerde baba şefkatibaba
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