Şenol Güneş'ten Masuaku sözleri! "Bu konuda çok geciktik..."

"GEDSON'UN YEDEK BAŞLAMASI PERFORMANSI İLE ALAKALI DEĞİL"

Gedson Fernandes'in yedek kalması hakkında sorulan soru hakkında konuşan siyah-beyazlı takımın teknik adamı, "Bugün Gedson ile başlamama sebebim, Gedson'un performansı ile ilgili değil. Takımın rakibe göre sahadaki dizilişi gereğiydi. Bugün bu şekilde bir kadro ile sahaya çıktık. Gerekli yerlerde oyuna değişikliklerle müdahale ettik. Yarın Salih veya Amir'de 11 de başlamayabilir. Bugün Rosier de 11'de başlayabilirdi, küsmek yok. Zaten böyle bir durum söz konusu da değil. Takıma katkısı kimin olacaksa o sahada forma şansı bulacaktık. Rosier de değerli bir oyuncu, takıma katkı vermek için sahada olacağı maçlar olacaktır" diye konuştu.

"TRABZONSPOR KÖKLÜ BİR CAMİA"

Gelecek hafta oynanacak olan Trabzonspor maçının hatırlatılması üzerine Güneş, "Trabzon 4 büyük kulüpten bir tanesi, köklü bir camia. Ben de Trabzonlu olmaktan gurur duyuyorum. Trabzon tarih yazmış ve rekorlar kırarak şampiyonluklar yaşamış bir şehirdir. Geçen senenin şampiyonu ama şu anki geçiş döneminde işler onlar için iyi gitmiyor olabilir. Bizimle oynayacakları maçta daha farklı konsantre olup sahaya kazanmak için çıkacaklardır" açıklamasında bulundu.