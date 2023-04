Şenol Güneş'ten Masuaku sözleri! "Bu konuda çok geciktik..."

"SENEYE 3 OYUNCU TAKVİYESİ İLE DAHA İDDİALI BİR EKİP OLUŞTURULABİLİR"

Gelecek sezon planlamasının sorulması hakkında da konuşan Güneş, "Takımda bir oyun stratejisini oturtmaya çalışıyoruz. Bu sene sıralamaya bakmadan oyun odaklı ve her maçta oyunumuzu geliştirmeye yönelik oynamaya çalışıyoruz. Bu kadro eğer iyi oynarsa, seneye 3 oyuncu takviyesi ile daha iddialı bir kadro oluşturulabilir. Tabii bunlar uzun vadeli işler, şimdi konuşmamız doğru olmaz. Takıma katkısı olan her oyuncu kalacaktır. Verimli olmayan ben de olsam sezon sonu gidecektir. Bu sezon zor maçlarımız var. Elimizdeki kadroyu koruyarak en iyi performans ile her zaman üst sıraları hedefleyeceğiz" şeklinde konuştu.