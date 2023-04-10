Beşiktaş’ta bomba transfer iddiası! James Rodriguez...

Dünya yıldızı James Rodriguez resmen Beşiktaş yolunda! Kolombiya basını, yıldız oyuncunun Olimpiakos ile ipleri kopardığını ve önümüzdeki yaz İstanbul yolcusu olduğunu duyurdu.

JAMES RODRIGUEZ BEŞİKTAŞ'A DOĞRU

Olimpiakos tarafından sunulan sözleşmeyi reddeden James Rodriguez, Beşiktaş ihtimaline sıcak bakıyor ve önümüzdeki transfer dönemi için İstanbul planları yapıyor.

Kolombiyalı yıldız geçtiğimiz günlerde ayrılma ihtimaline dair açıklama yapmış ve gelecek yaz ne olacağı sorusuna net bir cevap vermekten kaçınmıştı.

OYUNDAKİ ETKİSİ OLDUKÇA TATMİN EDİCİ

31 yaşındaki James, Olimpiakos forması ile bu sezon 23 maça çıktı ve 1503 dakika sahada kaldı... Bu istikrarlı oyununu 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı ile süsleyen yıldız futbolcu, bonservissiz şekilde İstanbul'a gelecek gibi duruyor! Zira yetenekli sporcunun sözleşmesi de önümüzdeki yaz sona eriyor. (Akşam)