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Giriş Tarihi: 10.4.2023 10:49

Galatasaray'a Alexis Sanchez transferinde kötü haber! River Plate harekete geçti...

Galatasaray’a Alexis Sanchez transferinde kötü haber! River Plate harekete geçti...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer listesinin 1 numarası olan Alexis Sanchez, Marsilya ile opsiyonunu kullanmayacak. Ancak 34 yaşındaki golcü için River Plate de devreye girdi.

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Alexis Sanchez, sözleşmedeki uzatma opsiyonunu kullanmayacak. Kötü haber ise Alexis Sanchez konusunda Galatasaray'a rakip çıktı.

ALEXIS SANCHEZ VE GALATASARAY
Galatasaray'ın sezon başında istediği hatta Arda Turan'ın da devreye girdiği Alexis Sanchez konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fransız basınında yer alan habere göre Marsilya ile 1 yıllık anlaşmaya varan Şilili oyuncu, iki taraflı 1 yıl daha uzatma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu gelişmenin ardından adı Galatasaray ile anılan Şilili oyuncu için sürpriz bir talip daha çıktı.

RIVER PLATE, ŞİLİLİ YILDIZI KADROSUNA KATMAK İSTİYOR
Sanchez bu sezon toplamda 35 maçta görev aldı. Başarılı forvet, bu karşılaşmalarda 16 gol, 1 asist üretti. 34 yaşındaki oyuncunun oyunda kalma süresi 2718 dakika. Sanchez transferini çok isteyen Erden Timur'un nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Transfermarkt verilerine göre deneyimli ismin güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro.

Galatasaray ve River Plate, yıldız oyuncu için en iyi teklifi sunmaya çalışacak. (Akşam)

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Galatasaray'a Alexis Sanchez transferinde kötü haber! River Plate harekete geçti...
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