Leicester City’de teknik direktör gelişmesi! Rafa Benitez...

Alınan üst üste olumsuz sonuçlar sonrasında Brendan Rodgers ile yollarını ayıran Leicester City'de yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Fabrizio Romano'ya göre; Leicester'da teknik direktörlük için Rafa Benitez ile görüşüldüğü belirtildi.

Başarılı teknik adam ile görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, kısa sürede bir sonuca varılabileceği aktarıldı. Ayrıca, son olarak Leeds United'ı çalıştıran Jesse Marsch'ın İngiliz ekibinin gündeminde yer almadığı da kaydedildi.

İspanyol çalıştırıcı Rafa Benitez, Real Madrid, Inter, Chelsea, Liverpool ve Napoli gibi dev kulüplerde teknik direktörlük yaptı. Son olarak Everton'ı çalıştıran Benitez, yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmıyor.