Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Murat Sancak'tan Vincenzo Montella yalanlaması!
Giriş Tarihi: 10.4.2023 13:24

Murat Sancak'tan Vincenzo Montella yalanlaması!

Murat Sancak’tan Vincenzo Montella yalanlaması!

Yeni teknik direktör arayışındaki Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Adana Demirspor'un İtalyan hocası Vincenzo Montella ile görüştüğü iddia edilmişti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak iddialara ilişkin, "Benden izin alınarak Montella hocayla görüşme yapıldığı haberi, külliyen yalan" ifadelerini kullandı.

Aldığı üst üste başarısız sonuçların ardından önce Abdullah Avcı daha sonra ise Orhan Ak ile yollarını ayrıan Trabzonspor'da hoca arayışları sürüyor.

Bu noktada bir süredir Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella ismi öne çıkarken, Başkan Murat Sancak konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sancak, "Bazı haber sitelerinde yayınlanan, benden izin alınarak Montella'yla görüşme yapıldığına dair haberler külliyen yalan. Lig devam ederken, Avrupa hedefi olan bir takımın hocasına talip olma nezaketsizliğini Trabzonspor Başkanı ve Trabzonspor camiası yapmaz." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP listesindeki Cemal Enginyurt'un sözleri gündem oldu! 'Hain' dediği Veli Ağbaba'yla aynı partide
CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!
CHP’de Sadullah Ergin krizi! Kılıçdaroğlu ‘Milletvekili bile olamazsın’ sözleriyle hedef almıştı
'Dolandırıcı' ve 'Küfürbaz' 1. sıradan aday! Meral Akşener'in ilkesiz siyasetinin çarpıcı örneği
AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 TAM LİSTE: 1. ve 2. Bölge Ak Parti İzmir milletvekili adayları 2023 isim listesi belli oldu
Listedeki isimlere tepki gösteren Muharrem İnce CHP'lilere seslendi: Bağrınıza taş basmayın
İYİ Parti'de şok üstüne şok! Akşener'in ikiyüzlü siyaseti isyan ettirdi: "Arkamdan büyük istifalar gelecek" diyerek ayrıldı
Kâbe kokusu Bursa’yı sardı
CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ İL İL | 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri 28. Dönem CHP Milletvekili adayları kimler?
CHP adayının sicili ortalığı karıştırdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Murat Sancak'tan Vincenzo Montella yalanlaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA