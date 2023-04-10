Murat Sancak’tan Vincenzo Montella yalanlaması!

Aldığı üst üste başarısız sonuçların ardından önce Abdullah Avcı daha sonra ise Orhan Ak ile yollarını ayrıan Trabzonspor'da hoca arayışları sürüyor.

Bu noktada bir süredir Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella ismi öne çıkarken, Başkan Murat Sancak konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sancak, "Bazı haber sitelerinde yayınlanan, benden izin alınarak Montella'yla görüşme yapıldığına dair haberler külliyen yalan. Lig devam ederken, Avrupa hedefi olan bir takımın hocasına talip olma nezaketsizliğini Trabzonspor Başkanı ve Trabzonspor camiası yapmaz." ifadelerini kullandı.