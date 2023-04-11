Göztepe zorlu deplasmanda galip geldi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ankara Keçiörengücü'ni deplasmada 3-2'lik skorla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisindeki karambolden yaralanan Atınç, yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı 0-1

15. dakikada ceza sahası yayı önünde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Taha Batuhan Yayıkçı'nın şutunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

52. dakikada Keçiörengücü defansındaki anlaşmazlıktan yararlanarak meşin yuvarlağın sahibi olan Mamah, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı etkili vuruşla ağları sarstı 0-2

64. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu alan Melih İnan, rakiplerini çalımlayarak kale önüne kadar getirdiği topu düzgün vuruşla filelere gönderdi. 1-2

66. dakikada Dembelenin ceza sahası sağ çaprazdan gönderdiği ortaya iyi yükselerek şık bir kafa vuruşu yapan Caner Aktaş, takımına beraberliği getiren golü attı. 2-2

82. dakikada İsmail Köybaşı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mihojevic, ceza sahası içerisinde kafa vuruşuyla maçın skorunu belirleyen golü attı. 2-3



Stat: Aktepe

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Murat Altan xx, Cemal Alpay xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Muharrem Cinan xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx, Erkam Reşmen xx, Barış Yardımcı xx (Alpay Çelebi dk. 46 xx), Abdullah Aydın xx (Musa Caner Aktaş dk. 58 x), Mikail Okyar xx, Costa xx (Melih İnan dk. 46 xx), Bardhi xx (Eze dk. 84 ?), Hamza Gür xx (Malle dk. 78 x), Dembele xx

Yedekler: Boran Güngör, Aykut Çeviker, Haşim Arda Sarman

Teknik Sorumlu: Hamdi Yılmaz

Göztepe: Arda Özçimen xx, Tarık Çamdal xx (Uğur Kaan Yıldız dk. 83 ?), Arslanagic xx, Atınç Nukan xx, Gottwalt xx (Hikmet Çiftçi dk. 44 xx), İsmail Köybaşı xx (Yunus Emre Gedik dk. 84 ?), Palmer xx (Mihojevic dk. 44 xxx), Yalçın Kayan xx, Traore xx, Mamah xx (Ngalina dk. 61 x), Kvasina xx

Yedekler: Erdem Kılıçarslan, Hasic, İzzet Furkan Malak, Tuğbey Akgün, Ali Akman

Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu

Goller: Melih İnan (dk. 64), Caner Aktaş (dk. 66) (Ankara Keçiörengücü), Atınç Nukan (dk. 10), Mamah (dk. 52), Mihojevic (dk. 82) (Göztepe)

Sarı kartlar: Bardhi, Erkam Reşmen (Ankara Keçiörengücü), Atınç Nukan, Traore, Yunus Emre Gedik (Göztepe)

