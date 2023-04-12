Beşiktaş, dostluk maçında Atletico Madrid ile karşılaşıyor! (CANLI)

Beşiktaş ve Atletico Madrid, depremin neden olduğu yaraları sarmak amacıyla dostluk maçında bugün karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki mücadele saat 20.30'da başladı.

CANLI | BEŞİKTAŞ - ATLETICO MADRİD

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Saiss, Umut Meraş, Berkay Vardar, Maxim, Gedson, Ghezzal, Muleka, Semih Kılıçsoy.

Atletico Madrid: Grbic, Doherty, Witsel, Marco, Reguilon, Barrios, Kondogbia, Lemar, Saul, Correa, Carlos Martin.

Müsabakanın bilet satışından elde edilecek gelir, siyah-beyazlı kulübün deprem bölgesinde yapacağı okullarda kullanılacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini Passolig'den veya Vodafone Park'ta bulunan bilet satış gişelerinden alabilecek.

Karşılaşma öncesinde özel olarak hazırlanan formalarla sahaya çıkacak olan iki takımın oyuncuları, toplumsal sorumluluk bilincini yansıtarak, futbol camiasının birlik ve beraberlik mesajını tüm dünyaya duyuracaklar.

Yoğun ilginin beklediği karşılaşma için Beşiktaş Kulübü de taraftarlarına destek çağrısında bulundu.