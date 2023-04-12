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Giriş Tarihi: 12.4.2023 14:22 Son Güncelleme: 12.4.2023 14:28

Cristiao Ronaldo için olay iddia! Al-Nassr teknik direktörünü kovdurdu...

Cristiao Ronaldo için olay iddia! Al-Nassr teknik direktörünü kovdurdu...

Cristiano Ronaldo'nun teknik direktör Rudi Garcia'nın tutumlarını yönetime şikayet etmesinin ardından Al-Nassr'ın Rudi Garcia'yı görevden aldığı iddia edildi.

Mirror'daki habere göre; Al-Nassr, Rudi Garcia'yı görevden aldı. Cristiano Ronaldo'nun teknik direktör Rudi Garcia'nın tutumlarını yönetime şikayet etmesinin ardından Fransız hocanın bileti kesildi.

TAKIMI ELEŞTİRDİ
Al-Feiha ile golsüz berabere kalan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun maç sonundaki tavırları gündem olmuştu. Rudi Garcia da karşılaşmanın ardından "Seviyeden ve oyuncularımın performansından memnun değilim. Bu şekilde olmaz" açıklamasını yapmıştı

ŞİKAYET ETTİ
Garcia ile tartışan Ronaldo'nun şikayeti üzerine teknik direktörün görevden alındığı iddiası bir anda gündemi salladı. Al-Nassr'dan resmi açıklama bekleniyor.

"ÖNCE MESSI'Yİ İSTEMİŞTİM"
Rudi Garcia, Ronaldo'nun transferinden önce "Ben aslında Messi'yi istemiştim. Hazır Katar'a da gelmişken ama olmadı" şeklinde esprili bir açıklama yapmıştı. Ronaldo ve Garcia ilişkisi bu sayede kötü başlamıştı.

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Cristiao Ronaldo için olay iddia! Al-Nassr teknik direktörünü kovdurdu...
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