Eskişehirspor düşme sinyali vermeye devam ediyor

Eskişehirspor 3. Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Ağrı 1970 Spor ile Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçın 32. dakikasında Burak Taşdemir ile Ağrı 1970 Spor 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısında başka gol olmayınca ev sahibi ekip soyunma odasına önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında karşılıklı ataklarla başlarken Eskişehirspor'da İsmail Odabaş 48. dakikada kırmız kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sert geçen müsabakada Ağrı 1970 Spor'dan Anıl Çıracı Bilal Gücüyetmez, Eskişehirspor'dan ise Alaattin Hamza Ok, Tufan Kelleci, Kayacan Erdoğan, Yunus Emre Alagöz ve Mehmet Taşçı sarı kart gördü. Toplam 7 sarı kartın ve 1 kırmız kartın olduğu maçta başka gol olmazken, ev sahibi Ağrı 1970 Spor sahadan 3 puanla ayrılan ekip oldu.

34 haftalık lig maratonun 28. haftasında topladığı 23 puanla ligin sonuna demirleyen Eskişehirspor, düşme sinyali verdi.