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Giriş Tarihi: 12.4.2023 10:17 Son Güncelleme: 12.4.2023 10:20

Francesco Farioli'nin teni takımı belli oluyor!

Francesco Farioli’nin teni takımı belli oluyor!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile yollarını ayıran genç teknik direktör Francesco Farioli'nin geleceği için Fransız basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar..

Şubat 2023'te Alanyaspor'dan ayrılan genç teknik adam Franceco Farioli'nin yeni takımı belli oluyor. Türkiye kariyerine Alanyaspor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak başlayan Francesco Farioli, Mart 2021'de bir başka Süper Lig ekibi olan Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü olmuştu.

YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR
Alanyaspor'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda görev yapmayan Farioli için Fransız basını sürpriz bir iddiada bulundu. Foot Mercato'da yer alan habere göre; bir süre önce Paris Saint-Germain'in sahipleri tarafından satın alınan Braga'nın teknik direktörlüğü için düşünülen isim Farioli oldu.

PSG Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Antero Henrique, 34 yaşındaki çalıştırıcının Braga'nın yeni teknik direktörü olmasını istiyor. Farioli, Türkiye kariyerine başlamadan önce şimdilerde Premier Lig ekibi Brighton'ı çalıştıran Roberto de Zerbi'nin yardımcılığını yapıyordu. (Milliyet)

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Francesco Farioli'nin teni takımı belli oluyor!
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