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Giriş Tarihi: 12.4.2023 10:50

Galatasaray'a Juan Mata'dan kötü haber! Yeni takımı...

Galatasaray’a Juan Mata’dan kötü haber! Yeni takımı...

Sezon başında Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü yıldız Juan Mata, opsiyonu kullanmak istemiyor. İspanyol basını, Mata'nın küme düşmek üzere olan Valencia'ya geri döneceğini yazdı.

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da önümüzdeki sezon için kalacaklar ve gidecekler belli olmaya başladı. Sezon başında Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan dünyaca ünlü futbolcu Juan Mata, ülkesi İspanya'ya dönmek istiyor.

YUVASINA DÖNECEK
El Gol'ün haberine göre; Mata, çıkış yakaladığı eski takımı Valencia'ya dönmek istiyor. Haberde LaLiga'da küme düşme hattında bulunan Valencia'nin küme düşmesi bile Mata'nın kararını etkilemeyeceği vurgulandı.

OPSİYON KULLANILMAYACAK
Galatasaray, sezon başında Manchester United'dan transfer ettiği Juan Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılıların, Mata'nın bu kararı sonrası oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanması beklenmiyor.

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Galatasaray'a Juan Mata'dan kötü haber! Yeni takımı...
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