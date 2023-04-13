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Giriş Tarihi: 13.4.2023 10:19

Burak Yılmaz'dan Christophe Galtier'e destek! "Onunla birlikte çalıştığım ve..."

Burak Yılmaz’dan Christophe Galtier’e destek! Onunla birlikte çalıştığım ve...

Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, Müslüman futbolculara hakaret ettiği iddia edilen eski hocası Christophe Galtier'e destek verdi. Yılmaz, , "Galtier, harika bir insan ve harika bir teknik direktör. Onunla ilgili yazılan her şey saçmalık. Onunla birlikte çalıştığım ve kazandığım için mutluyum" diye knuştu.

Fransa'da Müslüman futbolculara hakaret ettiği haberleri çıkan Christophe Galtier'e Burak Yılmaz'dan destek geldi. Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, Lille'de birlikte çalıştığı Galtier'in hakkında çıkan haberlerin "Saçmalık" olduğunu dile getirdi.

Burak Yılmaz, Galtier için destek paylaşımında, "Galtier, harika bir insan ve harika bir teknik direktör. Onunla ilgili yazılan her şey saçmalık. Onunla birlikte çalıştığım ve kazandığım için mutluyum" ifadelerini yazdı.

37 yaşındaki golcü oyuncu, bir paylaşım daha yaptı ve bu kez, "Bugün haberleri okudum ve bir şeyler söylemem gerektiğini hissettim. Galtier ile çalıştım, ondan dinim ya da milliyetim ile ilgili hiçbir olumsuz davranış görmedim. O harika bir teknik direktör olduğu kadar harika bir insan." sözlerini yazdı.

NELER OLDU?
Fransız basınındaki haberlerde; Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier'in Christophe Galtier'in kendisine Müslüman ve siyahi futbolcularla ilgili sözlere yer verildi.

"CUMA NAMAZINA GİDEN PİSLİKLER!"
Galtier'in Julien Fournier'e yolladığı e-mail'de "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı Cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir takımımız olduğunu söyleyerek bana takıldı" şeklinde ırkçı söylemlerde bulunduğu gündem oldu.

PSG OLAYI ARAŞTIRIYOR!
Bu olay üzerine PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, ortaya atılan bu iddianın araştırılmasını istedi. Fransız basınına göre, PSG eğer Galtier'in bu tutumunu doğrulayabilirse; görevine son verecek.

Öte yandan Collectif Ultras Paris taraftar grubu iddiaların ispat edilmesi halinde, Galtier ile yolların ayrılmasını talep etti.

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Burak Yılmaz'dan Christophe Galtier'e destek! "Onunla birlikte çalıştığım ve..."
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