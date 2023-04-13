Facundo Medina’dan flaş Kylian Mbappe sözleri!

Lens savunma oyuncusu Facundo Medina hafta sonu oynayacakları PSG maçı için çarpıcı açıklamalarda bulundu. PSG'nin yıldız oyuncusu Lionel Messi hakkında konuşan Arjantili savunmacı, "Benim için Messi'ye karşı oynamak daha zor çünkü onun canını yakmaktan korkuyorum. Eğer benden kurtulursa formasından çekip onu öpeceğim ve bana sarılmasını isteyeceğim." dedi.

Kylian Mbappe ile işlerin farklı olacağını söyleyen Medina, "Kylian Mbappe de tabii ki savunması çok zor bir oyuncu ancak beni biliyorsunuz. Eğer Mbappe beni geçerse o sahadan ancak ambulansla birlikte çıkabilir." diyerek çarpıcı sözler sarf etti.