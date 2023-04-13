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Giriş Tarihi: 13.4.2023 10:23

Facundo Medina'dan flaş Kylian Mbappe sözleri!

Facundo Medina’dan flaş Kylian Mbappe sözleri!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'te forma giyen Arjantinli savunmacı Facundo Medina, PSG ile oynayacakları maç öncesi Lionel Messi ve Kylian Mbappe hakkında konuştu.

Lens savunma oyuncusu Facundo Medina hafta sonu oynayacakları PSG maçı için çarpıcı açıklamalarda bulundu. PSG'nin yıldız oyuncusu Lionel Messi hakkında konuşan Arjantili savunmacı, "Benim için Messi'ye karşı oynamak daha zor çünkü onun canını yakmaktan korkuyorum. Eğer benden kurtulursa formasından çekip onu öpeceğim ve bana sarılmasını isteyeceğim." dedi.

Kylian Mbappe ile işlerin farklı olacağını söyleyen Medina, "Kylian Mbappe de tabii ki savunması çok zor bir oyuncu ancak beni biliyorsunuz. Eğer Mbappe beni geçerse o sahadan ancak ambulansla birlikte çıkabilir." diyerek çarpıcı sözler sarf etti.

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Facundo Medina'dan flaş Kylian Mbappe sözleri!
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