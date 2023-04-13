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Giriş Tarihi: 13.4.2023 14:25 Son Güncelleme: 13.4.2023 14:43

Fenerbahçe'de İsak Vural gelişmesi! Kurallar gereği...

Fenerbahçe’de İsak Vural gelişmesi! Kurallar gereği...

İsveç ekibi İsak Hammarby'de forma giyen İsak Vural ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Hammarby, devre arasında Fenerbahçe'den kiraladığı İsak Vural'ın bonservisini aldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.18 yaş altındaki futbolcu kurallar gereği kiralanamayacağı için Kanarya’nın geri alma şartıyla genç yıldız adayını bonservisiyle birlikte Hammarby’ye verdiği ortaya çıktı.

İsveç ekibi Hammarby, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı 16 yaşındaki İsak Vural ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. İsveç ekibinin sportif direktörü Jesper Jansson, bu transferle ilgili "Bir süre devam eden görüşmelerin ardından, Fenerbahçe ile hem İsak'a hem de iki kulübe çok daha uygun bir anlaşmaya varmayı başardık. Transfer 18 yaş altı bir oyuncuyu ilgilendiği için konu FIFA'ya kadar gitti ama İsak artık oynamaya hazır. Hammarby'daki yolculuğu gerçek anlamda başlayabilir" şeklinde konuştu.

İsak Vural ise "Hammarby'de daha uzun süre kalacağımı bilmek çok güzel bir duygu. Burada kendimi daha da geliştirmek için her türlü fırsata sahibim. Mümkün olduğunda çok oynamayı ve takıma yardımcı olmayı umuyorum" ifadelerini kullandı.


Sarı lacivertlilerin sözleşmesinin feshini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği genç futbolcu doğduğu ülke olan İsveç'in Hammarby Kulübü ile kontrat imzaladı. Ancak İsak ile Fenerbahçe'nin bağları tamamen kopmadı. 18 yaş altındaki futbolcu kurallar gereği kiralanamayacağı için Kanarya'nın geri alma şartıyla genç yıldız adayını bonservisiyle birlikte Hammarby'ye verdiği ortaya çıktı. (Hürriyet)

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Fenerbahçe'de İsak Vural gelişmesi! Kurallar gereği...
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