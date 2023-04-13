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Giriş Tarihi: 13.4.2023 14:37

PSG'de Christophe Galtier skandalı büyüyor! Ölüm tehdidi aldığı açıklandı...

PSG’de Christophe Galtier skandalı büyüyor! Ölüm tehdidi aldığı açıklandı...

PSG teknik direktörü Christophe Galtier'in Nice'de çalıştığı dönemde oyuncuları hakkında söylediği iddia edilen ırkçı sözleri Fransa'da gündem olmuştu. Konu hakkında Christophe Galtier, Nice'i çalıştırdığı dönemde siyahi ve Müslüman futbolcular için ırkçı ifadeler kullandığı iddialarını yalanladı. Fransız hoca, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada iftira niteliğindeki iddialar karşısında hayrete düştüğünü belirtti ve yasal işlem başlatacağını duyurdu.

Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier'in sızdırdığı bir e-postada Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier'in siyahi ve Müslüman futbolcular için ırkçı ifadeler kullandığı iddia edilmişti. Fransız hoca iddialar karşısındaki sessizliğini bozdu.

YASAL İŞLEM BAŞLATACAK
Avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada Galtier, iddialar karşısında hayrete düştüğünü belirtti ve yasal işlem başlatacağını açıkladı. Galtier'in çalıştırdığı Paris Saint-Germain'den ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?
Galtier için ortaya atılan iddialarda Fransız hocanın, "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Julien hangi şehirde olduğumuzu anlamalısın. Jacques Medecin'in (Nice'in eski belediye başkanı) şehrindeyiz. Ekibimiz insanların istediği gibi değil, bana göre değil." ifadelerini kullandığı belirtildi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR
Galtier'in ırkçılık iddialarından sonra gün içinde 5000'e yakın ölüm tehdidi aldığı ve kendisi ile ailesi için güvenlik personeli getirmek zorunda kaldığı söylendi. Avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada ise, kendisine yöneltilen hakaret ve iftira niteliğindeki iddiaları öğrenince hayrete düştüğünü söyleyerek iddiaları yalanladı.

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PSG'de Christophe Galtier skandalı büyüyor! Ölüm tehdidi aldığı açıklandı...
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