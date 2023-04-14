Kasımpaşa ile Adana Demirspor 6. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, yarın saat 16.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar geride kalan 28 haftada oynadığı 27 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyetle elde ettiği 32 puanla 11. sırada bulunurken, mavi-lacivertliler ise 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 48 puanla 4. basamakta yer alıyor.Kasımpaşa, Adana Demirspor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar ve Adana ekibi 2'şer kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 1 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. İstanbul temsilcisinin 6 golüne, Adana ekibi 5 golle karşılık verdi.Ligin ilk yarısında oynanan maçı Adana Demirspor 4-1 kazanmıştı.İstanbul temsilcisi, bu sezon deplasmanda oynadığı 12 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 2 de beraberlik aldı. Bu süreçte 11 puan toplayan Paşa, 11 gol atarken, ağlarında ise 18 gole engel olamadı.Kasımpaşa'da Sadık Çiftpınar ve Ali Gholizadeh sakatlıklarını bulunurken, durumları maç saatinde netlik kazanacak. Lacivert-beyazlı ekipte 3 futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor. Haris Hajradinovic, Fide Koita ve Stephane Bahoken Adana Demirspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.Lacivert-beyazlılarda bu sezon takımın başına geçen 4. çalıştırıcı olan Kemal Özdeş, ilk maçında son şampiyon Trabzonspor'u 2-0'la geçti. Bu 3 puanla Kasımpaşa, ligde 11. sıraya yükseldi.Adana Demirspor - Kasımpaşa maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.