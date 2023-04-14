Şenol Güneş’ten Trabzonspor için Redmond hamlesi!

Tecrübeli hoca, Necip'i ön libero olarak oynatmayı, Gedson ile Salih Uçan'a ise merkezde birlikte görev vermeyi planlıyor. Diğer seçenek ise Gedson ve Salih'in yan yana oynaması ve Maxim'i 10 numara olarak sahaya sürülmesi.