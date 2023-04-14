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Giriş Tarihi: 14.4.2023 11:14

Şenol Güneş'ten Trabzonspor için Redmond hamlesi!

Şenol Güneş’ten Trabzonspor için Redmond hamlesi!

Süper Lig'de son haftalarda fırtınalar estiren Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Nathan Redmond'a yeni görev verildi. Zorlu Trabzonspor maçında Şenol Güneş, Cenk Tosun'un yokluğunda Redmond'ı silah olarak kullanacak. Cenk Tosun, Tayyip Talha ve Amir Hadziahmetovic gibi isimlerin olmayacağı maç öncesi Kartal'ın stratejisi belli oldu.

Süper Lig'de 5 maç üst üste kazanan Beşiktaş, bu hafta zorlu Trabzonspor deplasmanına gidecek. Ligin formda takımlarından biri olan Kartal'da önemli isimler forma giyemeyecek.

REDMOND'A YENİ GÖREV!

Beşiktaş'ın Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı maçta sezonu kapatan Tayyip Talha, kart cezalısı Amir ve sakatlığı bulunan Cenk forma giyemeyecek. Şenol Güneş, Redmond'u Cenk yerine sol kanada geçirecek.

Tecrübeli hoca, Necip'i ön libero olarak oynatmayı, Gedson ile Salih Uçan'a ise merkezde birlikte görev vermeyi planlıyor. Diğer seçenek ise Gedson ve Salih'in yan yana oynaması ve Maxim'i 10 numara olarak sahaya sürülmesi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Necip Uysallı denge futboluna daha yakın bulunduğu ifade edildi.

NKOUDOU ŞOKU YAŞIYOR

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadro alternatifleri arasında yer almayan Kevin N'Koudou, sezon sonunda bitecek olan kontratı sebebiyle menajerine kulüp bulması talimatını vermişti. Ancak tecrübeli kanat oyuncusu, beklediği ilgiyi göremedi.

Temas kurduğu kulüplerden en az 1.5 milyon Euro talep eden N'Koudou'ya, senelik 1 milyon Euro seviyesinde bile tekliflerin gelmediği kaydedildi.

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Şenol Güneş'ten Trabzonspor için Redmond hamlesi!
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