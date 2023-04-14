Şenol Güneş’ten Trabzonspor için Redmond hamlesi!

Süper Lig'de 5 maç üst üste kazanan Beşiktaş, bu hafta zorlu Trabzonspor deplasmanına gidecek. Ligin formda takımlarından biri olan Kartal'da önemli isimler forma giyemeyecek.
REDMOND'A YENİ GÖREV!
Beşiktaş'ın Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı maçta sezonu kapatan Tayyip Talha, kart cezalısı Amir ve sakatlığı bulunan Cenk forma giyemeyecek. Şenol Güneş, Redmond'u Cenk yerine sol kanada geçirecek.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Necip Uysallı denge futboluna daha yakın bulunduğu ifade edildi.
NKOUDOU ŞOKU YAŞIYOR
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadro alternatifleri arasında yer almayan Kevin N'Koudou, sezon sonunda bitecek olan kontratı sebebiyle menajerine kulüp bulması talimatını vermişti. Ancak tecrübeli kanat oyuncusu, beklediği ilgiyi göremedi.
Temas kurduğu kulüplerden en az 1.5 milyon Euro talep eden N'Koudou'ya, senelik 1 milyon Euro seviyesinde bile tekliflerin gelmediği kaydedildi.