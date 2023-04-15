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Giriş Tarihi: 15.4.2023 15:54 Son Güncelleme: 15.4.2023 18:12

Adana Demirspor Kasımpaşa'yı farklı geçti!

Adana Demirspor Kasımpaşa’yı farklı geçti!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 5-0 kazanan ev sahibi ekip, sezonun en farklı galibiyetlerinden birini elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Rakibi karşısında maçın başından itibaren üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri; 18 ve 21. dakikalarda Akintola, 27. dakikada Yusuf Sarı, 80. dakikada Cherif Ndiaye ve 90+5'te ise Younes Belhanda kaydetti.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 51 yaptı. Kasımpaşa ise 32 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Rodrigues'in sağ kanatta paslaşarak kullandığı köşe atışında topu alan Belhanda'nın ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci Günay Güvenç sol tarafına yatarak direğin dibinden meşin yuvarlağı auta gönderdi.

11. dakikada sol kanattan Rodrigues'in pasına hareketlenen Akintola'nın ceza alanı içinde vuruşunda, kaleci Günay Güvenç'i geçen meşin yuvarlağa çizgi önünde Djilobodji ayak koyarak topun ağlara gitmesini önledi.

18. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yusuf Sarı'nın ceza yayı önünden pasında sol kanatta topla buluşan Akintola, ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

21. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanı içinde Badou Ndiaye'ye müdahale etmek isteyen Fabiano'nun ayağından seken topla buluşan Akintola'nın vuruşunda, meşin yuvarlak bir kez daha ağlara gitti: 2-0.

26. dakikada sağ kanattan Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta, doğrudan kaleye gönderilen top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

27. dakikada Adana Demirspor üçüncü golü buldu. Cherif Ndiaye'nin pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın ceza alanına girdikten sonra yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in solundan filelere gitti: 3-0

44. dakikada Fall'ın ceza alanı içinde Mustafa Eskihellaç'a göndermek istediği topu araya giren savunma uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Adana Demirspor Kasımpaşa'yı farklı geçti!
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