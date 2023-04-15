Fransa’da Christophe Galtier krizi! Irkçı söylemlerin sonrası ilk açıklama geldi..

GALTIER'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Fransız teknik adam, yöneltilen suçlama sonrası ilk kez konuştu ve şunları söyledi; "Şok oldum. Çok derinden sarsıldım. Fakat, kendimi işime verdim. Beni ve insanlığımın derinliklerine vuran sözler karşısında derinden sarsıldım. Ben kökeni, rengi ve dini ne olursa olsun başkalarına saygı duyan bir insanım. Bir insan olarak tüm yaşamım başkalarıyla paylaşma ve birlikte yaşama kaygısıyla geçmiştir. Adımın ve ailemin bu şekilde kirletilmesini kabul edemem. Bana iftira atan herkesi dava edeceğim." dedi.