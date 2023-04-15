Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fransa'da Christophe Galtier krizi! Irkçı söylemlerin sonrası ilk açıklama geldi..
Giriş Tarihi: 15.4.2023 13:49 Son Güncelleme: 15.4.2023 14:05

Fransa'da Christophe Galtier krizi! Irkçı söylemlerin sonrası ilk açıklama geldi..

Fransa’da Christophe Galtier krizi! Irkçı söylemlerin sonrası ilk açıklama geldi..

Fransa'da Galtier krizi devam ediyor. Paris Saint-Germain (PSG), kulübün teknik direktörü Christophe Galtier'in ırkçı ve Müslüman karşıtı (İslamofobik) ifadeler sarf ettiğinin iddia edilmesinin ardından iç soruşturma başlattı. Deneyimli hoca, kendisine yöneltilen suçlamaların ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Fransa Ligi'nde Christophe Galtier krizi devam ediyor. PSG'nin deneyimli hocası Galtier için, Nie takımı için kullandığı iddia edilen ırkçı söylemleri sebebiyle soruşturma açılmıştı.

GALTIER: "BİR TAKIMDA BU KADAR SİYAHİ VE MÜSLÜMAN OLAMAZ"

Fransız BFMTV ve RMC Spor kanallarının haberine göre PSG, kulübün teknik direktörü Galtier'in Nice'i çalıştırdığı dönemde "Takımda bu kadar siyahi ve Müslüman olamaz" sözlerini sarf ettiği iddiası üzerine konuyla ilgili iç soruşturma açtı.

BAŞKAN AL-KHELAIFI HABERDAR DEĞİLDİ İDDİASI

PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Galtier'i PSG'ye transfer etmek için temasa geçtiği sırada, özellikle İslam hakkındaki söylediği iddia edilen ifadelerden haberdar değildi.

Paris Saint Germain taraftar grubu Paris Ultra Kolektifi'nin Twitter'dan hesabından yapılan açıklamada da Galtier olayının takibinde olunduğu ifade edildi. Açıklamada, söz konusu iddiaların doğruluğunun ispatlanması durumunda Galtier'in kulübün bünyesinde kalmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, kolektifin, her türlü ayrımcılığa karşı olduğu vurgulandı.

İDDİA

Nice Kulübünün eski başkanı Julien Fournier, geçen sezon üst yönetime gönderdiği elektronik postada, dönemin teknik direktörü Galtier'in "Takımda bu kadar siyahi ve Müslüman olamaz" sözlerini sarf ettiğini ileri sürdü.

GALTIER'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Fransız teknik adam, yöneltilen suçlama sonrası ilk kez konuştu ve şunları söyledi; "Şok oldum. Çok derinden sarsıldım. Fakat, kendimi işime verdim. Beni ve insanlığımın derinliklerine vuran sözler karşısında derinden sarsıldım. Ben kökeni, rengi ve dini ne olursa olsun başkalarına saygı duyan bir insanım. Bir insan olarak tüm yaşamım başkalarıyla paylaşma ve birlikte yaşama kaygısıyla geçmiştir. Adımın ve ailemin bu şekilde kirletilmesini kabul edemem. Bana iftira atan herkesi dava edeceğim." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Uzman erbaş alımı yönetmeliğinde değişiklik
Türkiye'yi dünyada önemli finans merkezi haline getirecek İFM projesinde Berat Albayrak imzası
SON DAKİKA: Yargıtay, Koza İpek Holding'e ait şirketlerin müsadere kararını onadı
Prag'da Türk bayraklı sevince müdahale: Oyuncular formadaki ay yıldızla karşılık verdi
SON DAKİKA | Terör sevici İBB personeli Ezgi Yıldız hakkında flaş gelişme: İstenen ceza belli oldu
İşte Kılıçdaroğlu'nun Dışişleri vizyonu: PYD'ye terör örgütü diyemen Selin Sayek Böke'ye bakanlık
Akşener’in danışmanı İYİ Parti listesini topa tuttu: Ülkeyi bu kadro mu yönetecek?
PKK’nın silahı CHP’nin iktidarı
Bakan Nebati'den Ali Mahir Başarır'a Togg yanıtı: Bir tur verebilirim
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa'da Christophe Galtier krizi! Irkçı söylemlerin sonrası ilk açıklama geldi..
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA