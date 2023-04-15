Fransa’da Christophe Galtier krizi! Irkçı söylemlerin sonrası ilk açıklama geldi..

Fransa Ligi'nde Christophe Galtier krizi devam ediyor. PSG'nin deneyimli hocası Galtier için, Nie takımı için kullandığı iddia edilen ırkçı söylemleri sebebiyle soruşturma açılmıştı.
GALTIER: "BİR TAKIMDA BU KADAR SİYAHİ VE MÜSLÜMAN OLAMAZ"
Fransız BFMTV ve RMC Spor kanallarının haberine göre PSG, kulübün teknik direktörü Galtier'in Nice'i çalıştırdığı dönemde "Takımda bu kadar siyahi ve Müslüman olamaz" sözlerini sarf ettiği iddiası üzerine konuyla ilgili iç soruşturma açtı.
Paris Saint Germain taraftar grubu Paris Ultra Kolektifi'nin Twitter'dan hesabından yapılan açıklamada da Galtier olayının takibinde olunduğu ifade edildi. Açıklamada, söz konusu iddiaların doğruluğunun ispatlanması durumunda Galtier'in kulübün bünyesinde kalmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, kolektifin, her türlü ayrımcılığa karşı olduğu vurgulandı.
İDDİA
Nice Kulübünün eski başkanı Julien Fournier, geçen sezon üst yönetime gönderdiği elektronik postada, dönemin teknik direktörü Galtier'in "Takımda bu kadar siyahi ve Müslüman olamaz" sözlerini sarf ettiğini ileri sürdü.
GALTIER'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Fransız teknik adam, yöneltilen suçlama sonrası ilk kez konuştu ve şunları söyledi; "Şok oldum. Çok derinden sarsıldım. Fakat, kendimi işime verdim. Beni ve insanlığımın derinliklerine vuran sözler karşısında derinden sarsıldım. Ben kökeni, rengi ve dini ne olursa olsun başkalarına saygı duyan bir insanım. Bir insan olarak tüm yaşamım başkalarıyla paylaşma ve birlikte yaşama kaygısıyla geçmiştir. Adımın ve ailemin bu şekilde kirletilmesini kabul edemem. Bana iftira atan herkesi dava edeceğim." dedi.