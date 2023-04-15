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Giriş Tarihi: 15.4.2023 13:15 Son Güncelleme: 15.4.2023 13:18

Jorge Jesus'u istediği iddia edilen Flamengo'nun yeni hocası Sampaoli oldu

Jorge Jesus’u istediği iddia edilen Flamengo’nun yeni hocası Sampaoli oldu

Geçtiğimiz günlerde Jorge Jesus'u göreve getirmek için adımlarını atan fakat hocayı daha fazla beklemek istemeyen Flamengo, Sevilla'dan ayrılan Jorge Sampaoli'yi göreve getirdiğini açıkladı.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Brezilya ekibi Flamengo, Jorge Jesus'un belirsizliği sebebiyle göreve Jorge Sampaoli'yi getirdiğini açıkladı. Deneyimli teknik adam son olarak Sevilla ile Fenerbahçe'yi elemiş ve daha sonra görevinden ayrılmıştı.

Flamengo tarafından yapılan açıklamada Sevilla ile yollarını ayıran Jorge Sampaoli'nin 31 Aralık 2024'e kadar teknik direktörlük görevinde bulunacağı duyuruldu.

FLAMENGO JESUS'U BEKLEMEDİ

Flamengo, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ile görüşmüş fakat hocanın görevinde olması ve kararını sezon sonunda vereceğini söylemesi sebebiyle Sampaoli hamlesi yapıldı.

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Jorge Jesus'u istediği iddia edilen Flamengo'nun yeni hocası Sampaoli oldu
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