Jorge Jesus’u istediği iddia edilen Flamengo’nun yeni hocası Sampaoli oldu

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Brezilya ekibi Flamengo, Jorge Jesus'un belirsizliği sebebiyle göreve Jorge Sampaoli'yi getirdiğini açıkladı. Deneyimli teknik adam son olarak Sevilla ile Fenerbahçe'yi elemiş ve daha sonra görevinden ayrılmıştı.

Flamengo tarafından yapılan açıklamada Sevilla ile yollarını ayıran Jorge Sampaoli'nin 31 Aralık 2024'e kadar teknik direktörlük görevinde bulunacağı duyuruldu.