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Giriş Tarihi: 17.4.2023 00:46

Cengiz Ünder attı Marsilya kazandı!

AA
Cengiz Ünder attı Marsilya kazandı!

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, konuk ettiği Troyes'i 3-1 mağlup etti.

Ligin 31. hafta maçında, zirve mücadelesi veren Olimpik Marsilya, Troyes'i ağırladı. Müsabakaya hızlı başlayan Marsilya, karşılaşmanın 2. dakikasında Vitinha'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Olimpik Marsilya'da ilk 11'de sahaya milli futbolcu Cengiz Ünder, 40. dakikada bulduğu golle takımını 2-0 üstün duruma getirdi. Vitinha ile 64. dakikada bir gol daha bulan ev sahibi ekip, maçta 3-0 öne geçti.

Maçın uzatma dakikalarında Troyes, Mama Balde'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Puanını 64'e çıkaran Olimpik Marsilya, zirve yolundaki rakibi Paris Saint-Germain'nin (72 puan) ardından ikinci sırada bulunuyor.

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Cengiz Ünder attı Marsilya kazandı!
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