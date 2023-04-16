Lazio’da Ciro Immobile şoku! Kullandığı araç tramvayla çarpıştı...

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, başkent Roma'nın Flaminio semtindeki Matteotti köprüsünde Immobile'nin kullandığı araç ile tramvay çarpıştı. Çarpışma nedeniyle Immobile'nin aracı önden ciddi şekilde hasar alırken, tramvayın da çarpışmanın etkisiyle raydan çıktığı aktarıldı.

Kazanın ardından konuşan Immobile, "Tramvay, kırmızı ışıkta geçti. Ben şans eseri iyiyim. Sadece biraz kolum acıyor." dedi.

Kazada aralarında tramvay sürücüsü ve yolcuların da olduğu 7 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve ambulansla hastaneye götürüldükleri kaydedildi.

Golcü Ciro Immobile'nin de kaza sırasında aracında olan kızlarıyla beraber hastaneye gittiği bildirildi.