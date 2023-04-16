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Giriş Tarihi: 17.4.2023 00:49

MotoGP'nin Amerika ayağını Alex Rins kazandı

AA
MotoGP’nin Amerika ayağını Alex Rins kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı Amerika Grand Prix'sini LCR Honda Castrol takımının İspanyol pilotu Alex Rins kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 3. mücadelesi, Teksas eyaletinin Austin şehrindeki 5,5 kilometrelik Amerika pistinde 20 tur üzerinden yapıldı.

Yarışı birinci sırada bitiren Rins'in ardından 3.4 saniye geriden Mooney VR46 Racing takımının İtalyan pilotu Luca Marini ikinci sırayı alırken, liderin 4.9 saniye gerisindeki Fransız pilot Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) ise 3. oldu.

Marini, kariyerinde ilk kez podyuma çıkarken, Fabio Quartararo ise uzun bir aranın ardından tekrar podyumda yer aldı.

MotoGP'de Portekiz'de düzenlenen sezonun ilk ayağını, Ducati Lenovo takımından son şampiyon Francesco Bagnaia kazanmış, 2. ayağı Arjantin Grand Prix'sinde, Mooney VR46 takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi birinci olmuştu.

Sezonun 4. yarışı İspanya Grand Prix'si 30 Nisan'da düzenlenecek.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 64 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 53

3. Alex Rins (İspanya): 47

4. Maverick Vinales (İspanya): 45

3. Johann Zarco (Fransa): 44

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MotoGP'nin Amerika ayağını Alex Rins kazandı
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