Demek ki yanlış yapmışım

Güneş’ten N’Koudou ve Muleka hamleleri için manidar açıklama: “İkisinin de mazeretleri var ama hiçbir şey yapmasalar bile daha iyi oynayacak futbolcular. Sonuç itibarıyla alternatifimiz bunlar, fazla hamle şansımız yok. 2 puan kaybettik ama daha önemlisi, sergilenen oyun anlamında da bazı şeyleri kaybettik”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından yaptığı açıklamada sergilenen futboldan memnuniyetsizliğini dile getirirken, 68. dakikada sahaya sürdüğü Muleka ve N'Koudou konusunda itirafta bulundu. Güneş, "N'Koudou'yu daha geç oyuna almalıydım. İkisi de son dönemde fazla oynamadılar, bu bir mazeret olabilir. Demek ki, hata yapmışım. Hiçbir şey yapmasalar biledaha iyi oynayabilecek futbolcular. Sonuçta hamlemiz bunlar, daha fazla hamle şanımız yok" dedi.
CİDDİYET GÖSTEREMEDİK, KALİTENİN ALTINDA KALDIK
Deneyimli hoca şöyle devam etti: "Oyuncularımızın arzusu ve niyetini sahadagöremedik, hazırlık maçı gibi oynadık. Ciddiyeti tam göremedik. İki takım dailk yarıyı boşa attı. Düşündüğümüz futbol kalitesinin altında kaldık, gol atamadık, rakibe şans verdik. Asıl önemli olan; takımdaoyun dağınıklığı vardı, kopmalar oldu. 2 puan kaybettik ama daha önemlisi; oyun anlamında kaybettiklerimiz var. Sergilediğimizfutbol tatmin edici değildi. Orta saha ve hücumda daha etkili olabilecek bir takımız, pozisyonlarımız var ama onları pozisyondan saymıyorum."
WEGHORST DÖNÜYOR!
Manchester United'dan teklif alınca Beşiktaş'tan ayrılarak İngiliz ekibiyle sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi imzalayan Wout Weghorst'un siyah-beyazlılara geri döneceği iddia edildi. The Sun'ınhaberine göreKartal, sezon sonundaManU'dan ayrılmasıkesin olan Hollandalı yıldızıtransfer etme konusundahevesli. Gazete, oyuncunun kulübü Burnley'nin, Weghorst'u satmak istediğini, Beşiktaş'ın ise yine kiralama yoluyla bu işi çözmeyi planladığını belirtti.
HUNTELAAR GEDSON'U İZLEDİ
Ajax'ın yönetim kurulu danışmanı Klaas-Jan Huntelaar, siyah-beyazlılara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın Trabzon'da kaldığı otelde konaklayan Huntelaar, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile görüştü. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını da izleyen Hollandalı futbol adamının, Gedson Fernandes'i mercek altına aldığı öğrenildi. Ajax'ın, bir süredir takip ettiği Gedson Fernandes için sezon sonunda siyahbeyazlı kulübün kapısını çalabileceği belirtildi.
BEŞİKTAŞ CEYLAN SULTANLAR LİGİ'NDE
Bolu'dadüzenlenen TVF Kadınlar 1. Lig final etabının son gününde Karayolları, Edremit Bld. Altınoluk'u 3-0 yendi. Diğer maçta ise Adam Voleybol, Beşiktaş Ceylan'a 3-2 üstünlük kurdu. Etabı 7 puanla lider bitiren Beşiktaş Ceylan ile 6 puanla ikinci sırada yer alan Karayolları, Misli. com Sultanlar Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.