Demek ki yanlış yapmışım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından yaptığı açıklamada sergilenen futboldan memnuniyetsizliğini dile getirirken, 68. dakikada sahaya sürdüğü Muleka ve N'Koudou konusunda itirafta bulundu. Güneş, "N'Koudou'yu daha geç oyuna almalıydım. İkisi de son dönemde fazla oynamadılar, bu bir mazeret olabilir. Demek ki, hata yapmışım.Sonuçta hamlemiz bunlar, daha fazla hamle şanımız yok" dedi.Deneyimli hoca şöyle devam etti: "Ciddiyeti tam göremedik.Düşündüğümüz futbol kalitesinin altında kaldık, gol atamadık, rakibe şans verdik.2 puan kaybettik ama daha önemlisi; oyun anlamında kaybettiklerimiz var.Orta saha ve hücumda daha etkili olabilecek bir takımız, pozisyonlarımız var ama onları pozisyondan saymıyorum."Manchester United'dan teklif alınca Beşiktaş'tan ayrılarak İngiliz ekibiyle sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi imzalayan Wout Weghorst'un siyah-beyazlılara geri döneceği iddia edildi.Gazete, oyuncunun kulübü Burnley'nin, Weghorst'u satmak istediğini, Beşiktaş'ın ise yine kiralama yoluyla bu işi çözmeyi planladığını belirtti.Ajax'ın yönetim kurulu danışmanı Klaas-Jan Huntelaar, siyah-beyazlılara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın Trabzon'da kaldığı otelde konaklayan Huntelaar, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile görüştü. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını da izleyen Hollandalı futbol adamının, Gedson Fernandes'i mercek altına aldığı öğrenildi. Ajax'ın, bir süredir takip ettiği Gedson Fernandes için sezon sonunda siyahbeyazlı kulübün kapısını çalabileceği belirtildi.Bolu'dadüzenlenen TVF Kadınlar 1. Lig final etabının son gününde Karayolları, Edremit Bld. Altınoluk'u 3-0 yendi. Diğer maçta ise Adam Voleybol, Beşiktaş Ceylan'a 3-2 üstünlük kurdu. Etabı 7 puanla lider bitiren Beşiktaş Ceylan ile 6 puanla ikinci sırada yer alan Karayolları, Misli. com Sultanlar Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.