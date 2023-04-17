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Giriş Tarihi: 17.4.2023 19:25 Son Güncelleme: 17.4.2023 20:04

Fenerbahçe’de Luan Peres takımla çalışmalara katıldı

DHA
Fenerbahçe’de Luan Peres takımla çalışmalara katıldı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 30’uncu haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman düz koşu ile devam etti. İki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Sarı-lacivertli ekipte Arda Güler günü dinlenerek geçirirken, Ankaragücü maçında sakatlanan Zajc, MR'ı çekileceği için, Altay Bayındır bel fıtığı ameliyatı olduğu için, Batshuayi de sakatlığının sürmesi sebebiyle idmanda yer almadı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Rennes maçından sakatlanan Luan Peres ise takıma dahil oldu.

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

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Fenerbahçe’de Luan Peres takımla çalışmalara katıldı
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